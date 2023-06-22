Збірна виграла одразу шість нагород

Україна з шістьма нагородами очолила медальний залік Європейських Ігор після першого ж дня їхнього розіграшу.

Про це повідомляє офіційний сайт змагань. За підсумками 22 червня Синьо-жовті виграли чотири золота та дві бронзи.

Одразу дві медалі найвищої проби українці вибороли в командних змаганнях на дистанції 500 метрів у веслуванні, де Людмила Лузан та Валерія Терета були кращими в каное-двійках, а Олег Кухарик та Ігор Трунов — у байдарках-двійках.

Також українці досягли успіху в стрибках у воду, де команду в міксті представляли Ксенія Байло, Данило Коновалов, Ганна Письменська та Олексій Середа.

Єдине індивідуальне золото за підсумками дня Україні принесла каратистка Анжеліка Терлюга в куміте до 55 кг, де у фіналі вона перемогла представницю Болгарії Івет Горанову.

Зрештою, бронзові медалі за Україну виграли Олена Костевич у кульовій стрільбі з пневматичного пістолета (10 метрів) і Микита Філіпов у карате (до 60 кг).

Європейські Ігри відбуваються в Кракові (Польща) з 21 червня по 2 липня. Незважаючи на рекомендації Міжнародного олімпійського комітету (МОК), польська влада не допустила до участі представників країн-агресорів.

Європейські Ігри-2023 будуть доступні для перегляду в прямому ефірі в Україні відразу на декількох платформах.

Положення національних команд у медальному заліку на континентальній першості доступні на сайті "Телеграф". Раніше диктатор рф Володимир Путін прийняв рішення про проведення міжнародних Ігор дружби в 2024 році. Примітно, що змагання пройдуть у росії відразу після Олімпійських ігор у Парижі.