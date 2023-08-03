"Дила" - "Ворскла": где и когда бесплатно смотреть матч Лиги конференций

Украинский клуб пытается пробиться в групповой этап еврокубка

В четверг, 3 августа, "Ворскла" проведет второй поединок против "Дилы" в рамках второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА сезона 2023/24. В первой игре полтавчане вырвали победу на последних минутах (2:1). На сайте "Телеграф" будет доступна прямая видеотрансляция матча "Дила" — "Ворскла".

В прямом эфире в Украине матч "Дила" — "Ворскла" покажет официальный YouTube-канал полтавского клуба. Об этом сообщает пресс-служба Зелено-белых в Facebook. Игра состоится в Гори (Грузия) на стадионе "Тенгиз Бурджанадзе", начало встречи — в 20:00 по киевскому времени.

"Зелено-белые" подходят ко встрече в хорошем настроении, однако не в статусе фаворита. Интересно, что букмекеры считают, что во втором поединке победят именно хозяева, а не гости, хотя в первой игре специалисты отдавали предпочтение украинскому клубу.

Напомним, победитель противостояния в 3-м раунде квалификации ЛК сыграет либо с АПОЕЛем (Кипр), либо с "Войводиной" (Сербия). Проигравший завершит еврокубковую кампанию.

Ранее сообщалась, что "Ворскла" пропускала первый тур Украинской премьер-лиги из-за игры с "Дилой". Во втором туре украинского первенства полтавчане встретятся с "Рухом".