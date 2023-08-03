"Діла" — "Ворскла": де і коли безкоштовно дивитись матч Ліги конференцій

Український клуб намагається пробитися до групового етапу єврокубка

У четвер, 3 серпня, "Ворскла" проведе другий поєдинок проти "Діли" у рамках другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій УЄФА сезону 2023/24. У першій грі полтавці вирвали перемогу на останніх хвилинах (2:1). На сайті "Телеграф" буде доступна пряма відеотрансляція матчу "Діла" — "Ворскла".

У прямому ефірі в Україні матч "Діла" — "Ворскла" покаже офіційний YouTube-канал полтавського клубу. Про це повідомляє пресслужба Зелено-білих у Facebook. Гра відбудеться у Горі (Грузія) на стадіоні "Тенгіз Бурджанадзе", початок зустрічі о 20:00 за київським часом.

"Зелено-білі" підходять до зустрічі у гарному настрої, але не в статусі фаворита. Цікаво, що букмекери вважають, що у другому поєдинку переможуть саме господарі, а не гості, хоча у першій грі фахівці віддавали перевагу українському клубу.

Нагадаємо, переможець протистояння у 3-му раунді кваліфікації ЛК зіграє або з АПОЕЛем (Кіпр), або з "Воєводіною" (Сербія). Той, хто програє, завершить єврокубкову кампанію.

Раніше повідомлялося, що "Ворскла" пропускала перший тур Української прем’єр-ліги через гру з "Ділою". У другому турі української першості полтавці зустрінуться з "Рухом".