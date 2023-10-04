"Брейдаблик" - "Заря": букмекеры озадачили прогнозом на матч Лиги конференций

Луганский клуб является небольшим фаворитом противостояния

В четверг, 5 октября, "Заря" проведет выездной поединок 2-го тура группового раунда Лиги конференций УЕФА сезона 2023/24 против исландского "Брейдаблика". В первом туре ЛК украинский клуб дал бой фавориту квартета "Генту" (1:1). "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Брейдаблик" — "Заря".

По мнению букмекеров, у "Зари" чуть больше шансов на успех, чем у "Брейдаблика". Об этом сообщает Favbet.

На победу "Зари" можно сделать ставку с коэффициентом 2,20-2,31. В то же время успех исландцев и ничья менее вероятны — коэффициенты 2,70-3,00 и 3,50-3,80 соответственно. Добавим, что Favbet оценила вероятность победы луганчан в 42%, а "Брейдаблика" — в 32%.

Прогноз букмекеров на матч "Брейдаблик" — "Заря":

Favbet: (победа "Брейдаблика" 3,00 — ничья 3,80 — победа "Зари" 2,31)

William Hill: (2,70 — 3,60 — 2,20)

Bwin: (2,70 — 3,50 — 2,25)

Отметим, матч "Брейдаблик" — "Заря" будет доступен для просмотра в прямом эфире в Украине.

Напомним, "Заря" начинала евросезон в квалификации Лиги Европы, однако луганчане в раунде плей-офф ЛЕ по сумме двух матчей уступили "Славии" (Прага) и вылетели в Лигу конференций. По итогам жеребьевки ЛК луганчане попали в квартет B, где также выступает "Маккаби" Тель-Авив.

Ранее сообщалось, что "Заря" не сумела обыграть "Черноморец" в последнем туре чемпионата Украины.