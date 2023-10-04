"Брейдаблік" — "Зоря": букмекери спантеличили прогнозом на матч Ліги конференцій

Луганський клуб є невеликим фаворитом протистояння

У четвер, 5 жовтня, "Зоря" проведе виїзний поєдинок 2-го туру групового раунду Ліги конференцій УЄФА сезону 2023/24 проти ісландського "Брейдабліка". У першому турі ЛК український клуб дав бій фавориту квартету "Генту" (1:1). "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Брейдаблік" — "Зоря".

На думку букмекерів, у "Зорі" трохи більше шансів на успіх, ніж у "Брейдабліка". Про це повідомляє Favbet.

На перемогу "Зорі" можна зробити ставку з коефіцієнтом 2,20-2,31. Водночас успіх ісландців та нічия менш ймовірні – коефіцієнти 2,70-3,00 та 3,50-3,80 відповідно. Додамо, що Favbet оцінила можливість перемоги луганчан у 42%, а "Брейдабліка" — у 32%.

Прогноз букмекерів на матч "Брейдаблік" — "Зоря":

Favbet: (перемога "Брейдабліка" 3,00 — нічия 3,80 — перемога "Зорі" 2,31)

William Hill: (2,70 — 3,60 — 2,20)

Bwin: (2,70 — 3,50 — 2,25)

Зазначимо, матч "Брейдаблік" — "Зоря" буде доступний для перегляду в прямому ефірі в Україні.

Нагадаємо, "Зоря" розпочинала євросезон у кваліфікації Ліги Європи, проте луганчани в раунді плей-офф ЛЄ за сумою двох матчів поступилися "Славії" (Прага) і вилетіли у Лігу конференцій. За підсумками жеребкування ЛК луганчани потрапили до квартету B, де також виступає "Маккабі" Тель-Авів.

Раніше повідомлялося, що "Зоря" не змогла обіграти "Чорноморець" в останньому турі чемпіонату України.