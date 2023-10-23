"Барселона" - "Шахтер": букмекеры оценили шансы команд в Лиге чемпионов

Специалисты не верят в успех украинского клуба

В среду, 25 октября, донецкий "Шахтер" в рамках матча 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24 сыграет выездной поединок против "Барселоны". "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Барселона" — "Шахтер".

По мнению букмекеров, "Барселона" является однозначным фаворитом встречи. Об этом сообщает Favbet.

На победу "Шахтера" аналитики предлагают заоблачный коэффициент 13,00-15,50. В то же время успех каталонцев намного вероятнее — коэффициент 1,18-1,25. Специалисты Favbet оценивают вероятность победы Горняков всего в 6%, а триумф Сине-гранатовых — в 80%.

Прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов "Барселона" — "Шахтер"

Favbet: (победа "Барселоны" 1,25 — ничья 7,30 — победа "Шахтера" 15,50)

William Hill: (1,18 — 7,50 — 13,00)

Bwin: (1,19 — 7,25 — 14,50)

Матч "Барселона" — "Шахтер" состоится в Испании на стадионе "Олимпик Льюис Компанис". Накануне "Телеграф" сообщал, где смотреть игру в прямом эфире в Украине.

Напомним, по итогам 2 туров группового раунда ЛЧ Сине-гранатовые уверенно лидируют в квартете H, опережая "Шахтер" и "Порту" на 3 очка и "Антверпен" — на 6 баллов. Горняки на старте главного еврокубка уступили "Порту" (1:3), а затем победили "Антверпен" (3:2).

Ранее сообщалось, что Горняки разгромили ЛНЗ в чемпионате Украины перед игрой с "Барсой". Каталонцы, в свою очередь, победили "Атлетик" Бильбао (1:0) в 10-м туре чемпионата Испании.