"Барселона" – "Шахтар": букмекери оцінили шанси команд у Лізі чемпіонів

Фахівці не вірять у успіх українського клубу

У середу, 25 жовтня, донецький "Шахтар" у рамках матчу 3-го туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24 зіграє виїзний поєдинок проти "Барселони". "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Барселона" — "Шахтар".

На думку букмекерів, "Барселона" є однозначним фаворитом зустрічі. Про це повідомляє Favbet.

На перемогу "Шахтаря" аналітики пропонують коефіцієнт 13,00-15,50. Водночас успіх каталонців набагато ймовірніший — коефіцієнт 1,18-1,25. Фахівці Favbet оцінюють ймовірність перемоги Гірників лише у 6%, а тріумф Синьо-гранатових – у 80%.

Прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів "Барселона" — "Шахтар"

Favbet: (перемога "Барселони" 1,25 — нічия 7,30 — перемога "Шахтаря" 15,50)

William Hill: (1,18 — 7,50 — 13,00)

Bwin: (1,19 — 7,25 — 14,50)

Матч "Барселона" — "Шахтар" відбудеться в Іспанії на стадіоні "Олімпік Льюїс Компаніс". Напередодні "Телеграф" повідомляв, де дивитися гру у прямому ефірі в Україні.

Нагадаємо, за підсумками 2 турів групового раунду ЛЧ Синьо-гранатові впевнено лідирують у квартеті H, випереджаючи "Шахтар" та "Порту" на 3 очки та "Антверпен" — на 6 балів. Гірники на старті головного єврокубку поступилися "Порту" (1:3), а потім перемогли "Антверпен" (3:2).

Раніше повідомлялося, що Гірники розгромили ЛНЗ у чемпіонаті України перед грою з "Барсою". Каталонці, у свою чергу, перемогли "Атлетік" Більбао (1:0) у 10-му турі чемпіонату Іспанії.