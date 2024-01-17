"Прилично покошмарили": Милевский рассказал, что полиция выбила ему дверь (видео)

Бывший футболист рассказал о визите полиции

На днях сотрудники Национальной полиции Украины пришли с обысками к бывшему футболисту киевского "Динамо" и сборной Украины Артему Милевскому, который только недавно прошел реабилитацию и вернулся в публичную жизнь.

Об этом рассказал сам экс-футболист на своем telegram-канале. Артем отметил, что не может пока публиковать все видео из-за тайны следствия. Тем не менее "Миля" рассказал, что сотрудники правоохранительных органов выбили ему стеклянную дверь.

"Короче, прилично покошмарили. Убили нервные клетки… В связи с тайной следствия, Нацполиция запретила выкладывать полное видео обыска", – написал Милевский, который позднее опубликовал небольшой ролик по этому поводу.

Напомним, в декабре 2021 года Артем стал жертвой жесткого розыгрыша. В киевский ресторан ворвались якобы сотрудники СБУ, которые "задержали" Милевского и его агента Александра Панкова.

Напомним, о проблемах "Мили" со здоровьем стало известно после его публикации в соцсетях. Артем сначала отказался от госпитализации, однако друзья все-таки сумели отвезти его в лечебное заведение. Бывший футболист поправил свое здоровье и вернулся в публичную жизнь.