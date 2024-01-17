"Пристойно покошмарили": Мілевський розповів, що поліція вибила йому двері (відео)

Колишній футболіст розповів про візит поліції

Днями співробітники Національної поліції України прийшли з обшуками до колишнього футболіста київського "Динамо" та збірної України Артема Мілевського, який тільки нещодавно пройшов реабілітацію і повернувся до публічного життя.

Про це розповів сам ексфутболіст на своєму telegram-каналі. Артем зазначив, що не може поки що публікувати все відео через таємницю слідства. Проте "Міля" розповів, що правоохоронці вибили йому скляні двері.

"Короче, пристойно покошмарили. Убили нервові клітини... У зв’язку з таємницею слідства, Нацполіція заборонила викладати повне відео обшуку", — написав Мілевський, який пізніше опублікував невеликий ролик із цього приводу.

Нагадаємо, у грудні 2021 року Артем став жертвою жорсткого розіграшу. До київського ресторану увірвалися нібито співробітники СБУ, які "затримали" Мілевського та його агента Олександра Панкова.

Нагадаємо, про проблеми "Мілі" зі здоров’ям стало відомо після його публікації у соцмережах. Артем спочатку відмовився від госпіталізації, проте друзі таки зуміли відвезти його до лікувального закладу. Колишній футболіст поправив своє здоров’я і повернувся до публічного життя.