Свитолина вылетела в Австралию на первый турнир сезона

24-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина отправилась в Австралию, где она примет участие на соревнованиях в Брисбене.
«Готова вновь двигаться, впереди долгое и восхитительное путешествие. Увидимся в Австралии», — написала Свитолина в Instagram.
Свитолина является действующей чемпионкой турнира в Брисбене. В прошлом сезоне она в финале обыграла Александру Саснович (6:2, 6:1).
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Ready to go again, and it’s a long & exciting journey ahead See you down under ⠀ Superb service @qatarairways Thank you #QatarAirways