Свитолина вылетела в Австралию на первый турнир сезона

Новости спорта: Украинская теннисистка сыграет на турнире в Брисбене.

24-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина отправилась в Австралию, где она примет участие на соревнованиях в Брисбене.

«Готова вновь двигаться, впереди долгое и восхитительное путешествие. Увидимся в Австралии», — написала Свитолина в Instagram.

Свитолина является действующей чемпионкой турнира в Брисбене. В прошлом сезоне она в финале обыграла Александру Саснович (6:2, 6:1).