Історик та дипломат Олександр Левченко спеціально для "Телеграфа" підбив підсумки останніх подій, пов'язаних із посиленням проросійського впливу на Європу та США

Кремль активізує проросійські елементи в багатьох містах Європи. Так, в Іспанії дві тисячі протестувальників вийшли на вулиці на знак підтримки Москви та політики Володимира Путіна. Стільки ж їх було в Чехії на мітингу у Празі. Росія хоче показати, що Кремль має своїх прихильників у багатьох європейських містах, але це лише підтвердило висновки поліції та служб безпеки багатьох країн про те, що Москва незаконно фінансує всі існуючі радикальні та ліві рухи та партії на континенті, які як зазвичай виступають проти європейської єдності та лобіюють проросійські інтереси у своїх державах.

Звісно, ​​зловити їх на отриманні російських грошей нелегко, оскільки Москва використовує все більш витончені методи: ніколи не пересилає гроші через банківські рахунки та картки, активно використовує криптовалюту, дорогі подарунки, надає безкоштовні послуги — такі, як літні відпустки та відпочинки на розкішних курортах інших країн, що ускладнює національним правоохоронним органам вхопити російських прихильників на антидержавній діяльності. Плануючи проросійські мітинги, Москва хоче дати європейським урядам меседж про те, що є багато політичних сил і громадян низки європейських країн, які нібито підтримують політику Російської Федерації.

Окрім мітингів в Іспанії та Чехії, прояви підтримки політики Путіна відбулися у Швейцарії та Польщі. Той факт, що мітинг в Іспанії проходив у місті Більбао, ще раз наштовхнув на думку, що сепаратистські рухи басків і каталонців аж ніяк не залишаються поза увагою російських спецслужб. Там, де європейська солідарність будь-яким чином порушена, ви побачите російські вуха, тобто сліди кремлівських спецслужб.

У Польщі нещодавно ліквідували мережу польських громадян, тісно пов’язаних із російськими спецслужбами. Розвідники з польським громадянством готували диверсії на сході країни, де активно працює логістика для підтримки України в боротьбі з російською агресією. Вони планували теракти на залізниці та прилеглих аеропортах. Окрім громадян Польщі, заарештовано двох громадян Білорусі, які були студентами університету в Білостоку та працювали на російську військову розвідку ГРУ. Це збіглося з приїздом до Польщі директора ЦРУ Вільяма Бернса, який провів зустрічі з президентом країни Анджеєм Дудою та своїми колегами, де на першому місці було обговорення питань національної безпеки країни.

Водночас контррозвідка Італії допомогла уникнути вбивства міністра оборони країни Гвідо Крозето. Як стало відомо, за вбивством стоїть російська сторона, замовником виступив, не мало, не багато, колишній президент РФ, а нинішній заступник Володимира Путіна в РНБО РФ Дмитро Медведєв. З'явилася інформація, що Медведєв пообіцяв російській приватній військовій компанії (ПВК) Вагнера 15 мільйонів доларів за ліквідацію Гвідо Крозето у зв'язку з його позицією військової підтримки України проти російської агресії. Про це згадала італійська газета Il Foglio.

Росія розгорнула свої провокації і в іншому напрямку. Американський безпілотний літальний апарат MQ-9 Reaper вилетів з бази в Румунії на плановий розвідувальний політ. Хоча дрони Reaper можуть нести ракети Hellfire, американський безпілотник на той момент не був озброєний. Він летів на висоті 7,6 кілометрів у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем, за 120 км на південний захід від Криму з увімкненим транспондером, коли його перехопили два російські винищувачі.

Протягом 30 хвилин два російські реактивні літаки зробили 19 близьких прольотів поруч з безпілотником і протягом останніх трьох-чотирьох заходів злили паливо на дрон. Зіткнення сталося під час останнього підльоту, коли один із двох СУ-27 на великій швидкості наблизився до безпілотника ззаду. Коли реактивний літак опинився під дроном, він трохи піднявся і зачепив гвинт MQ-9. Одна з лопатей гвинта MQ-9 була зігнута в результат зіткнення і, як заявили США, через "абсолютну некомпетентність" російського пілота, чиї дії були "цілковито абсурдними", безпілотник упав у Чорне море. Російський СУ-27, який зачепив американський MQ-9, вилетів з окупованого Криму, авіабази Бельбек, що поруч із Севастополем.

На протест американських високопосадовців щодо провокаційних дій РФ, посол Росії в США Антонов спочатку заявив, що американська сторона вчинили б так само, якби російський безпілотник летів у напрямку Вашингтону. Тільки американський літак летів не в напрямку Москви, а знаходився в нейтральному просторі у центрі Чорного моря, а найближча точка побережжя знаходилася за 120 кілометрів і не від столичного російського міста, а незаконно тимчасово окупованого півострова Крим. Тому американський сенатор від Південної Кароліни Ліндсі Грей запропонував Білому дому, який, на його думку, відреагував надто м'яко, як крок у відповідь, збити російський літальний об’єкт теж десь у нейтральному просторі. На це той же посол Антонов відповів, що Росія розцінить навмисну ​​атаку на свої літаки в міжнародному повітряному просторі як порушення міжнародного права і відкрите оголошення війни найбільшій ядерній державі, при тому, що Москва не прагне конфронтації.

Кремль нібито "не прагне конфронтації", але здійснив відкриту провокацію і чи не вперше за останній час згадав про міжнародне право, на яке юристи за фахом і дипломом Володимир Путін і Дмитро Медведєв відверто плюють і оголошують таким, що "не відповідає реаліям сьогодення". У тому сенсі, що існуюче міжнародне право жодним чином не визнає незаконних анексій Росією чужих територій, таких як український Крим, Донбас, частини Херсонської та Запорізької областей. Нинішня позиція офіційної Москви щодо питань війни і миру дуже далека від чинного міжнародного права. Кремль згадує про нього лише тоді, коли потрібно захистити власні інтереси, і зовсім забуває, коли нахабно порушує інтереси інших країн.