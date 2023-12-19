Вимушені пересадки на "Либідській": кому і скільки вже компенсували грошей

Пасажирам кошти надходять на картку вже наступної доби

За першу добу роботи системи компенсації оплати за проїзд для громадян, які змушені робити пересадки на "Либідській" через закриття шести станцій "синьої" гілки метро, було повернуто понад 110 тисяч гривень. Гроші надходять пасажирам на картку вже наступної доби після поїздки.

Однак, варто відзначити, що повертати вартість проїзду будуть лише тим пасажирам, які мають пластикову або віртуальну транспортну картку. Про це повідомили у прес-службі КМДА.

Так, за першу добу дії програми було компенсовано громадянам 18,5 тисяч поїздок на загальну суму понад 110 тисяч гривень.

Нагадаємо, що після резонансного закриття шести станцій метро від "Деміївської" (включно) до "Теремків" пасажири зіткнулися з транспортним колапсом. Київська влада запустила додатковий транспорт і організувала між станціями човниковий рух, проте людям тепер доводиться значно переплачувати за проїзд, щоб дістатися пункту призначення.

Київська влада вирішила автоматично повертати назад вартість за другу та третю поїздки, якщо вони будуть провалідовані в метро та тимчасових автобусних маршрутах. Однак час у дорозі не повинен перевищувати 2 години, щоб компенсація спрацювала.

Місто компенсує проїзд у тимчасових маршрутах №2-М, №60 та №43-К, а також додаткові поїздки в метро на "синій" гілці.

Компенсація буде діяти доти, доки триватиме ремонт між станціями "Деміївська" та "Либідська".

У разі оплати ж проїзду банківською карткою, пейпасом чи QR компенсація "зайвих" поїздок не передбачена.

У Києві шість станцій метро закрили щонайменше на півроку

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, відомий дигер розповів, що насправді відбувається у столичній підземці. Кирило Степанець оцінив, що могло стати причиною НП на "Либідській" і яку станцію 15 років постійно підтоплювало, але про це замовчували.

"Зараз розпускають багато різних панічних чуток. Людям, напевно, не вистачає війни, тому вони хочуть зовсім завести інших у депресію. Насправді не все так погано", — заявив дігер.