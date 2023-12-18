У Києві почали повертати гроші тим, хто їздив від Теремків до Либідської: подробиці

Важлива інформація для мешканців та гостей столиці

У понеділок, 18 грудня, у Києві запрацювала система компенсації оплати за проїзд для тих громадян, які змушені робити пересадки між "Либідською" та "Теремками" через закриття шести станцій "синьої гілки" метро. Гроші за вимушені пересадки повертатимуться пасажирам на карту вже наступної доби.

Однак, варто відзначити, що повертати вартість проїзду будуть далеко не всім пасажирам. Про це повідомили у прес-службі Департаменту транспортної інфраструктури КМДА.

У відомстві зазначили, що проїзд коштуватиме не більше 8 гривень, тобто вартість залишиться такою самою, як і до ремонту "синьої" гілки столичного метрополітену.

Так, після резонансного закриття шести станцій метро від "Деміївської" (включно) до "Теремків" пасажири зіткнулися з транспортним колапсом. Київська влада запустила додатковий транспорт і організувала між станціями човниковий рух, проте людям тепер доводиться значно переплачувати за проїзд, щоб дістатися пункту призначення.

Київська влада вирішила автоматично повертати назад вартість за другу та третю поїздки, якщо вони будуть провалідовані в метро та тимчасових автобусних маршрутах. Однак час у дорозі не повинен перевищувати 2 години, щоб компенсація спрацювала.

Місто компенсує проїзд у тимчасових маршрутах №2-М, №60 та №43-К, а також додаткові поїздки в метро на "синій" гілці.

Схема руху маршруту №43-К

Схема руху автобуса №60

На компенсацію зможуть розраховувати виключно власники транспортної картки: як пластикової, так і віртуальної.

Карту обов’язково потрібно валідувати у наземному транспорті та метро під час кожної пересадки. Плата за вимушені пересадки повертається на карту наступної доби.

Компенсація діятиме, поки триватиме ремонт між станціями "Деміївська" та "Либідська".

У разі оплати ж проїзду банківською карткою, пейпасом чи QR компенсація "зайвих" поїздок не передбачена.

Схема тимчасового автобусного маршруту №2-М

Нагадаємо, що в Києві екстрено перекрили рух на шести станціях метро синьої гілки. Як виявилося, у тунелі метро "Деміївська" відбулася розгерметизація і вода почала підтоплювати рейки. На місце події прибув міський голова Києва Віталій Кличко, який припустив, що підтоплення сталося через порушення умов будівництва.

У Києві шість станцій метро закрили щонайменше на півроку

За попередніми розрахунками, відновлювальні роботи триватимуть близько 6 місяців та будуть проводитись на поверхні землі.

За цей час фахівці планують провести необхідні обстеження та виконати відповідні відновлювальні роботи.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, відомий дигер розповів, що насправді відбувається у столичній підземці. Кирило Степанець оцінив, що могло стати причиною НП на "Либідській" і яку станцію 15 років постійно підтоплювало, але про це замовчували.

"Зараз розпускають багато різних панічних чуток. Людям, напевно, не вистачає війни, тому вони хочуть зовсім завести інших у депресію. Насправді не все так погано", — заявив дігер.