У кого День ангела 17 березня: жіночі та чоловічі іменини

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У п’ятницю, 17 березня, відзначають День святого Патрика, Всесвітній день сну, День Герасима-грачівника, День мобілізаційного працівника в Україні. Крім того, носії одразу 12 імен святкують свій День янгола.

Жіночі іменини 17 березня

Уляна, Юліана, — це дві форми одного латинського імені Julianus, що в прямому перекладі означає "з роду Юлієв".

Чоловічі іменини 17 березня

Акакій, — ім’я давньогрецького походження, яке перекладається як "непоганий", "той, що не робить зла".

Олександр — грецьке ім’я, багато століть поширене майже по всьому світу. Перекладається як "той, хто боронить".

Василь, — це ім’я грецького походження, яке має дуже гарний переклад, що означає "царський"".

В’ячеслав, — Ім’я, що походить з давньоруської, і означає "найславніший".

Георгій, — грецьке ім’я, що означає "землероб", використовувалося як епітет Зевса.

Григорій, — грецьке ім’я, яке перекладається як "той, що не спить".

Данило, — це біблійне ім’я, яке походить від давньоєврейського "Даніель", що перекладається як "Бог є суддя" або "Бог — мій суддя".

Єгор, — спочатку це було слов’янською формою імені "Георгій", проте згодом стало самостійним ім’ям.

Павло, — перекладається з латинської як "невеликий".

Яків, — біблійне єврейське ім’я, яке буквально означає "той, хто слідує за кимось".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, скільки ще вихідних та свят буде в Україні у березні 2023 року.