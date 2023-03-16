У кого День ангела 17 марта: женские и мужские именины

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В пятницу, 17 марта, отмечается День святого Патрика, Всемирный день сна, День Герасима-грачевника, День мобилизационного работника в Украине. Кроме того, носители сразу 12 имен празднуют свой День ангела.

Женские именины 17 марта

Ульяна, Юлиана, — это две формы одного латинского имени Julianus, что в прямом переводе значит "из рода Юлиев".

Мужские именины 17 марта

Акакий, — имя древнегреческого происхождения, которое переводится как "кроткий", "неплохой", "тот, который не делает зла".

Александр, — греческое имя, многие столетия распространенное почти по всему миру. Переводится как "тот, кто защищает".

Василий, — это имя греческого происхождение, которое имеет очень красивый перевод, что значит "царский" или "царственный".

Вячеслав, — имя, происходящее из древнерусского, и значащее "самый славный".

Георгий, — греческое имя, что значит "земледелец", использовалось в качестве эпитета Зевса.

Григорий, — греческое имя, которое переводится как "бодрствую".

Даниил, — это библейское имя, которое происходит от древнееврейского "Даниэль", что переводится как "Бог есть судья" или же "Бог — мой судья".

Егор, — изначально это было славянской формой имени "Георгий", однако со временем стало самостоятельным именем.

Павел, — переводится с латинского как "небольшой".

Яков, — библейское еврейское имя, которое буквально значит "следующий за кем-то".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, сколько еще выходных и праздников будет в Украине в марте 2023 года.