У кого День ангела 17 марта: женские и мужские именины
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Не забудьте поздравить с именинами знакомых
В пятницу, 17 марта, отмечается День святого Патрика, Всемирный день сна, День Герасима-грачевника, День мобилизационного работника в Украине. Кроме того, носители сразу 12 имен празднуют свой День ангела.
Женские именины 17 марта
Ульяна, Юлиана, — это две формы одного латинского имени Julianus, что в прямом переводе значит "из рода Юлиев".
Мужские именины 17 марта
Акакий, — имя древнегреческого происхождения, которое переводится как "кроткий", "неплохой", "тот, который не делает зла".
Александр, — греческое имя, многие столетия распространенное почти по всему миру. Переводится как "тот, кто защищает".
Василий, — это имя греческого происхождение, которое имеет очень красивый перевод, что значит "царский" или "царственный".
Вячеслав, — имя, происходящее из древнерусского, и значащее "самый славный".
Георгий, — греческое имя, что значит "земледелец", использовалось в качестве эпитета Зевса.
Григорий, — греческое имя, которое переводится как "бодрствую".
Даниил, — это библейское имя, которое происходит от древнееврейского "Даниэль", что переводится как "Бог есть судья" или же "Бог — мой судья".
Егор, — изначально это было славянской формой имени "Георгий", однако со временем стало самостоятельным именем.
Павел, — переводится с латинского как "небольшой".
Яков, — библейское еврейское имя, которое буквально значит "следующий за кем-то".
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, сколько еще выходных и праздников будет в Украине в марте 2023 года.