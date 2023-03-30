У кого День ангела 30 березня: всі іменини сьогодні

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У четвер, 30 березня, відзначається День прогулянки парком, День безхатька, День обіймання із сонцем, День квітів у Барселоні, народне свято Олекси Теплого. Окрім того, свій День ангела цього дня відзначають носії шести імен.

Чоловічі іменини 30 березня

Олександре, — появі цього імені ми завдячуємо стародавнім грекам, при цьому воно вже багато століть до сьогодні має стійку популярність практично по всьому світу і дуже поширене в Україні. Перекладається як "той, хто боронить".

Олексій, — це ім’я походить від давньогрецького "алексо", що перекладається "захищати", "оберігати". 30 березня відзначаються, мабуть, головні іменини Олексія, — церквою вшановується святий чоловік Божий Алексій Римський.

Віктор, — Ім’я латинського походження, яке можна перекласти як "переможець".

Гавриїл, — красиве давньоєврейське ім’я, що означає "помічник Бога" або "Божий воїн". ·

Макар, — гарне ім’я, яке з грецької перекладається як "блаженний" або "щасливий"

Павло, — перекладається з латинської як "невеликий". Стало дуже популярним свого часу завдяки біблійному апостолу Павлу.

Жіночі іменини 30 березня не відзначаються.

Як відомо, у різні дні церква вшановує пам’ять різних святих і мучеників, — у ті ж самі дні святкують День ангела люди, які носять ті ж імена і народилися незадовго до дня пам’яті. Прийнято вважати, що святі спостерігають за своїми тезками протягом життя і виступають їх покровителями від нещастя.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які свята найбільше на сьогоднішній день люблять українці, — за останні роки тренди суттєво змінилися.