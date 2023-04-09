У кого День ангела 9 квітня: жіночі та чоловічі іменини сьогодні

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У неділю, 9 квітня 2023 року відзначається Вербна неділя, День фінської мови, День єдинорога та джин-тоніка в США, народне свято Мотрона Настовиця (Напіврепиця). Крім того, цього дня святкують свій День ангела носії семи імен.

Чоловічі іменини 9 квітня

Олександр, — це грецьке ім’я, що вже багато століть поширене майже по всьому світу. Перекладається як "той, хто боронить".

Іван, — це ім’я походить від єврейського імені Йонахан, яке перекладається як "помилований Богом" або "подарунок Божий".

Макар, — гарне ім’я, яке з грецької перекладається як "блаженний" або "щасливий"

Павло, — латинське ім’я, яке перекладається як "невеликий".

Еммануїл, — давньоєврейське біблійне ім’я, яке означає "з нами Бог".

Ян, — за однією версією, це лише одна з форм біблійного імені Йоханан ("благословенний Богом"). Але також є версія, що це ім’я могло походить від імені римського божества Януса.

Жіночі іменини 9 квітня

Мотрона, — це ім’я латинського походження, яке означає "матінка", "пані", "мати сім’ї".

Як відомо, багато християн святкують 9 квітня одне з найсвітліших свят. Раніше "Телеграф" розповідав, що можна і не можна робити у Вербну неділю, щоб не відлякати від себе щастя.