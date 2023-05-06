У кого День ангела 7 травня: жіночі та чоловічі іменини
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Не забудьте привітати з іменинами знайомих
У неділю, 7 травня, у 2023 році відзначається День радіо, Міжнародний день планетаріїв, Всесвітній день сиріт СНІДу, Всесвітній день веселощів. Крім того, носії десяти імен цього дня святкують День Ангела.
Жіночі іменини 7 травня
Єлизавета, — ім’я єврейського походження, яке означає "Бог мій — клятва".
Чоловічі іменини 7 травня
Олексій, — це ім’я походить від давньогрецького "алексо", що перекладається "захищати", "оберігати".
Валентин, — латинське ім’я, яке бере свій початок від "valeo", що перекладається як "бути здоровим".
Інокентій, — це досить рідкісне на сьогоднішній день ім’я, яке перекладається з латинської як "невинний".
Леонтій, — давньогрецьке ім’я, яке означає "лев", "подібний до лева".
Лука, — це грецьке ім’я, яке відповідно до основної версії перекладається як "той, хто народився на світанку" або "той, що світиться". Також є думка, що так називали людей, які народилися у Луканії на півдні Італії.
Микола, — з давньогрецької перекладається як "переможець народів".
Сава, — єврейське ім’я, що за основною версією перекладається як "старець", "мудрець".
Сергій, — латинське ім’я, яке означає "високий", "знатний" або "слуга Божий".
Фома, — це ім’я походить з арамейської мови і перекладається як "близнюк".
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, коли у 2023 році в Україні відзначається День матері, — до свята вже залишилися лічені дні.