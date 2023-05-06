У кого День ангела 7 травня: жіночі та чоловічі іменини

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У неділю, 7 травня, у 2023 році відзначається День радіо, Міжнародний день планетаріїв, Всесвітній день сиріт СНІДу, Всесвітній день веселощів. Крім того, носії десяти імен цього дня святкують День Ангела.

Жіночі іменини 7 травня

Єлизавета, — ім’я єврейського походження, яке означає "Бог мій — клятва".

Чоловічі іменини 7 травня

Олексій, — це ім’я походить від давньогрецького "алексо", що перекладається "захищати", "оберігати".

Валентин, — латинське ім’я, яке бере свій початок від "valeo", що перекладається як "бути здоровим".

Інокентій, — це досить рідкісне на сьогоднішній день ім’я, яке перекладається з латинської як "невинний".

Леонтій, — давньогрецьке ім’я, яке означає "лев", "подібний до лева".

Лука, — це грецьке ім’я, яке відповідно до основної версії перекладається як "той, хто народився на світанку" або "той, що світиться". Також є думка, що так називали людей, які народилися у Луканії на півдні Італії.

Микола, — з давньогрецької перекладається як "переможець народів".

Сава, — єврейське ім’я, що за основною версією перекладається як "старець", "мудрець".

Сергій, — латинське ім’я, яке означає "високий", "знатний" або "слуга Божий".

Фома, — це ім’я походить з арамейської мови і перекладається як "близнюк".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, коли у 2023 році в Україні відзначається День матері, — до свята вже залишилися лічені дні.