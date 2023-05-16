У кого День ангела 17 травня: жіночі та чоловічі іменини

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У середу, 17 травня, відзначається День пульмонолога, Всесвітній день електрозв’язку та інформаційного суспільства, Міжнародний день боротьби з гіпертонією, Міжнародний день боротьби з гомофобією та трансфобією. Окрім того, носії десяти імен святкують у цей день свої Дні ангела.

Жіночі іменини 17 травня

Марія, — це ім’я має давньоєврейське походження і перекладається за різними версіями як "гірка", "сумна", "улюблена", "бажана".

Пелагея, — це давньогрецьке ім’я, яке перекладається як "морська" і є епітетом богині Афродіти.

Чоловічі іменини 17 травня

Антон, — давньоримське ім’я, яке перекладається як "той, що вступає в бій" або "гідний похвали".

Іван, — стародавнє єврейське ім’я, яке перекладається як "подарований Богом".

Кирило, — це ім’я прийшло до нас із Стародавньої Греції і означає "пан", "володар", "господар".

Клим, — скорочена форма римського імені Климент, яке перекладається як "милосердний".

Леонтій, — давньогрецьке ім’я, яке означає "лев", "подібний до лева".

Микита (Нікіта) — давньогрецьке ім’я, яке перекладається як "переможець".

Миколай, — це давньогрецьке ім’я, яке буквально означає "переможець народів".

Ян, — є дві основні версії, звідки могло взятися це ім’я. Згідно з першою, воно давньоєврейське і означає "подарунок Божий", а за іншою — походить від імені бога початку і кінця Януса.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому павутиння біля вхідних дверей — дуже гарний знак за народними прикметами.