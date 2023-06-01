У кого День ангела 2 червня: жіночі та чоловічі іменини

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У п’ятницю, 2 червня, у 2023 році відзначається День здорового харчування та відмови від надмірностей у їжі, Міжнародний день блудниць, Всесвітній день боротьби з розладами харчової поведінки. У цей день носії восьми імен святкують свої Дні ангела.

Жіночі іменини 2 червня

Сюзанна, — це гарне ім’я має єврейське походження і перекладається як "лілія". 2 червня вшановується свята преподобна Сосанна.

Чоловічі іменини 2 червня

Олександр, — популярне грецьке ім’я, яке перекладається як "той, хто захищає". 2 червня вшановується мученик Олександр Егейський.

Олексій, — це ім’я походить від давньогрецького "алексо", що перекладається "захищати", "оберігати". 2 червня вшановується чудотворець Алексій Московський.

Іван, — це поширене єврейське ім’я, яке означає "помилований Богом". 2 червня вшановується преподобний Іоан Хіоський.

Йосип, — походить від біблійного імені Йехосеф, що означає "Бог примножив". 2 червня вшановується преподобний Йосип Хіоський.

Микита (Нікіта) — давньогрецьке ім’я, яке перекладається як "переможець". 2 червня вшановується преподобний Микита Хіоський.

Тимофій, — грецьке ім’я, яке означає "той, що шанує Бога". 2 червня вшановується князь Довмонт (у хрещенні Тимофій) Псковський.

Ян, — за однією версією, це ім’я має спільне походження з єврейським ім’ям Іван (і теж перекладається як "помилований Богом"), за іншою ж версією ім’я могло також виникнути від імені римського бога початку та кінця Януса.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, коли в Україні тепер усі головні церковні свята — після переходу церкви на новий календар.