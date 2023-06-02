У кого День ангела 3 червня: жіночі та чоловічі іменини

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У суботу, 3 червня, у 2023 році відзначається Всесвітній день велосипеда, День рівноапостольного царя Костянтина та матері його цариці Олени, Свято прогульника, День народження парашута, Всесвітній день сидру. Крім того, цього дня носії одразу 11 імен святкують свої Дні ангела.

Чоловічі іменини 3 червня

Андрій, — поширене грецьке ім’я, яке означає "хоробрий" або "мужній".

Єлисей, — це гарне ім’я має давньоєврейське походження і означає "Бог — спасіння".

Кирило, — з грецької ім’я перекладається як "володар", "господар", "пан".

Костянтин, — це ім’я з’явилося від латинського "constans", що означає "постійний" або "стійкий".

Михайло, — ім’я походить з давньоєврейської і перекладається як "рівний Богу", "подібний до Бога".

Теодор, Федір, — це дві форми грецького імені Теодорос, яке красиво перекладається як "подарований Богом" або "Божий дар". Існують як самостійні імена.

Ярослав, — це слов’янське ім’я, яке складено з двох коренів "яр" і "слав", що разом означає "яскрава слава".

Жіночі іменини 3 червня

Олена, — це одне з найпоширеніших жіночих імен в Україні, яке за основною версією походить від грецького "сонячне світло".

Ілона, — це румунська форма імені Олена, яке на сьогоднішній день вже давно є самостійним ім’ям.

Альона, — за однією версією, це ім’я є ще однією формою імені Олена, а за іншою, — походить від слова "алани".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, коли в Україні тепер відзначаються усі головні церковні свята — після переходу церкви на новий календар.