У кого День ангела 4 червня: жіночі та чоловічі іменини

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У неділю, 4 червня, у 2023 році відзначається Трійця, День працівників водного господарства України, День працівників місцевої промисловості в Україні, Міжнародний день безневинних дітей – жертв агресії, День вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок російської агресії проти України, Міжнародний день боротьби з карієсом, слов’янське свято Ярило Мокрий, Троян. Окрім того, цього дня носії дев’яти імен святкують свої Дні ангела.

Жіночі іменини 4 червня

Софія, — популярне в багатьох країнах грецьке ім’я, яке перекладається як "мудрість", "розум", "наука".

Чоловічі іменини 4 червня

Данило (Даниїл), — це дуже популярне в Україні та інших країнах світу ім’я має давньоєврейське походження і перекладається як "Бог — мій суддя".

Захар, — давньоєврейське ім’я, яке перекладається як "Божа пам’ять". Спочатку воно звучало як "Зехарія", після трансформувалося в "Захарій" і "Захар".

Макар, — давньогрецьке ім’я, яке означає "щасливий" або "блаженний".

Михайло, — ім’я походить з давньоєврейської і перекладається як "рівний Богу", "подібний до Бога".

Павло, — латинське ім’я, яке перекладається як "невеликий".

Теодор, Федір, — це дві форми грецького імені Теодорос, яке означає "подарований Богом" або "Божий дар".

Яків, — біблійне єврейське ім’я, яке буквально означає "той, що слідує за кимось".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що буде, якщо натерти взуття банановою шкіркою — це дуже незвичайний і корисний лайфхак.