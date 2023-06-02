У кого День ангела 3 июня: женские и мужские именины

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В субботу, 3 июня, в 2023 году отмечается Всемирный день велосипеда, День равноапостольных царя Константина и матери его царицы Елены, Праздник прогульщика, День рождения парашюта, Всемирный день сидра. Кроме того, в этот день носители сразу 11 имен празднуют свои Дни ангела.

Мужские именины 3 июня

Андрей, — распространенное греческое имя, которое значит "храбрый" или "мужественный".

Елисей, — это красивое имя имеет древнееврейское происхождение и значит "Бог — спасение".

Кирилл, — с греческого имя переводится как "владыка", "хозяин", "господин".

Константин, — это имя появилось от латинского "constans", что значит "постоянный" или "стойкий".

Михаил, — имя происходит от древнееврейского и переводится как "равный Богу", "подобный Богу".

Теодор, Федор, — это две формы греческого имени Теодорос, которое красиво переводится как "подарованный Богом" или "Божий дар". Существуют как самостоятельные имена.

Ярослав, — это славянское имя, которое составлено из двух корней "яр" и "слав", что вместе значит "яркая слава".

Женские именины 3 июня

Елена, — это одно из самых распространенных женских имен в Украине, которое по основной версии происходит от греческого "солнечный свет".

Илона, — это румынская форма имени Елена, которое на сегодняшний день уже давно является самостоятельным именем.

Алена, — по одной версии, это имя является еще одной формой имени Елена, а по другой, — происходит от слова "аланы".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, когда в Украине теперь отмечаются все главные церковные праздники, — после перехода церкви на новый календарь.