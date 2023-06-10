У кого День ангела 11 червня: жіночі та чоловічі іменини

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У неділю, 11 червня, у 2023 році відзначається День невгамовної пристрасті та Міжнародний день нудиста. Також у цей день святкують свої Дні ангела носії дев’яти імен.

Жіночі іменини 11 червня

Марія, — це ім’я походить від давньоєврейського Мар’ям або Маріам, що означає по різних перекладах "гірка", "сумна", "улюблена", "бажана". 11 червня вшановується свята Марія Устюзька.

Фаїна, — це гарне ім’я грецького походження, яке перекладається як "блискуча" або "сяюча".

Чоловічі іменини 11 червня

Олександр, — Ім’я грецького походження, яке перекладається як "той, хто захищає". 11 червня вшановується патріарх Олександрійський Олександр.

Андрій, — поширене грецьке ім’я, яке означає "хоробрий" або "мужній". 11 червня шануються мученики Андрій Хіоський та Андрій Трофімов.

Богдан, — це класичне слов’янське ім’я, складене зі слів "Богом даний".

Іван, — це ім’я має єврейське походження і означає "помилований Богом". 11 червня вшановуються преподобний Іоанн Устюзький, Іоанн (Нанн) Солунський, Іоанн Преображенський.

Костянтин, — це ім’я з’явилося від латинського "constans", що означає "постійний" або "стійкий". 11 червня вшановується цар Костянтин Грецький.

Лука, — це грецьке ім’я, яке за однією з версій означає "той, хто народився на світанку" або "світиться", а за іншою позначає людину, яка народилася в Луканії на півдні Італії.

Ян, — за однією версією, це ім’я походить від єврейського Йоханан ("благословенний Богом"), а за іншою могло з’явитися від імені римського божества початку та кінця Януса.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" публікував календар, які ще важливі свята та вихідні будуть у червні 2023 року в Україні.