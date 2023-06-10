У кого День ангела 11 июня: женские и мужские именины

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В воскресенье, 11 июня, в 2023 году отмечается День неукротимой страсти и Международный день нудиста. Также в этот день празднуют свои Дни ангела носители девяти имен.

Женские именины 11 июня

Мария, — это имя происходит от древнееврейского Марьям или Мариам, что значит по разным переводам "горькая", "печальная", "любимая", "желанная". 11 июня почитается святая Мария Устюжская.

Фаина, — это красивое имя греческого происхождения, которое переводится как "блестящая" или "сияющая".

Мужские именины 11 июня

Александр, — имя греческого происхождения, которое переводится как "тот, кто защищает". 11 июня почитается патриарх Александрийский Александр.

Андрей, — распространенное греческое имя, которое значит "храбрый" или "мужественный". 11 июня почитаются мученики Андрей Хиосский и Андрей Трофимов.

Богдан, — это классическое славянское имя, составленное из слов "Богом данный".

Иван, — это имя имеет еврейское происхождение и значит "помилованный Богом" или "подарок Божий". 11 июня почитаются преподобный Иоанн Устюжский, Иоанн (Нанн) Солунский, Иоанн Преображенский.

Константин, — это имя появилось от латинского "constans", что значит "постоянный" или "стойкий". 11 июня почитается царь Константин Греческий.

Лука, — это греческое имя, которое по одной из версий значит "тот, кто родился на рассвете" или "светящийся", а по другой обозначает человека, родившегося в Лукании на юге Италии.

Ян, — по одной версии, это имя происходит от еврейского Йоханан ("благословенный Богом"), а по другой могло появиться от имени римского божества начала и конца Януса.

Напомним, ранее "Телеграф" публиковал календарь, какие еще важные праздники и выходные будут в июне 2023 года в Украине.