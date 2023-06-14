У кого День ангела 15 червня: жіночі та чоловічі іменини

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У четвер, 15 червня, відзначається Всесвітній день вітру, Всесвітній день захисту людей похилого віку, Міжнародний день прогулянки, Свято чоловічих вад, Всесвітній день пожертвувань. Також цього дня носії семи імен святкують свої Дні ангела.

Чоловічі іменини 15 червня

Дмитро, — це популярне на сьогодні ім’я прийшло з Стародавньої Греції і буквально означає "посвячений богині землі та родючості Деметрі".

Іван, Ян, — вважається, що це дві форми, що виникли від давньоєврейського імені Йоханан, що перекладається як "помилований Богом". Покровителями і Янів, і Іванів виступають святі Іоанни. 15 червня церквою вшановується великомученик Іоанн Новий, Сочавський.

Костянтин, — це ім’я з’явилося від латинського "constans", що означає "постійний" або "стійкий".

Жіночі іменини 15 червня

Марія, — це ім’я походить від давньоєврейського Мар’ям або Маріам, що означає за різними перекладами "гірка", "сумна", "улюблена", "бажана".

Уляна, Юліана, — це два різних імені, які походять від латинського слова "Julianus", що означає "з роду Юліїв" або "та, що належить Юлію". Покровительками як Улян, так і Юліан виступають святі Іуліанії. 15 червня вшановується свята княгиня і мученика Іуліанія Вяземська, Новоторзька (обретіння мощів).

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