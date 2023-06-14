У кого День ангела 15 июня: женские и мужские именины

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В четверг, 15 июня, отмечается Всемирный день ветра, Всемирный день защиты людей пожилого возраста, Международный день прогулки, Праздник мужских недостатков, Всемирный день пожертвований. Также в этот день носители семи имен празднуют свои Дни ангела.

Мужские именины 15 июня

Дмитрий, — это популярное на сегодня имя пришло из Древней Греции и буквально значит "посвященный богине земли и плодородия Деметре".

Иван, Ян, — считается, что это две формы, возникнувшие от древнееврейского имени Йоханан, что переводится как "помилованный Богом". Покровителями и Янов, и Иванов выступают святые Иоанны. 15 июня церковью чтится великомученик Иоанн Новый, Сочавский.

Константин, — это имя появилось от латинского "constans", что значит "постоянный" или "стойкий".

Женские именины 15 июня

Мария, — это имя происходит от древнееврейского Марьям или Мариам, что значит по разным переводам "горькая", "печальная", "любимая", "желанная".

Ульяна, Юлиана, — это два разных имени, которые произошли от латинского слова "Julianus", что значит "из рода Юлиев" или "та, что принадлежит Юлию". Покровительницами как Ульян, так и Юлиан выступают святые Иулиании. 15 июня почитается святая княгиня и мученика Иулиания Вяземская, Новоторжская (обретение мощей).

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