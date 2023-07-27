Іменини 27 липня: хто святкує День ангела сьогодні

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У четвер, 27 липня, у 2023 році відзначається Міжнародний день гамбургера, День шотландського віскі, День гострого хот-догу та крем-брюле, День соні. Також в цей день носії дев’яти імен святкують свої Дні ангела.

Чоловічі іменини 27 липня

Іван, Ян, — вважають, що обидва імені походять від давньоєврейського імені Йоханан, що перекладається як "помилований Богом". 27 липня вшановується мученик Іоан Мервський.

Іраклій, — з давньогрецької це ім’я перекладається як "на славу Гері". Також це ім’я є грузинською версією імені Геракл.

Костянтин, — це ім’я з’явилося від латинського "constans", що означає "постійний" або "стійкий".

Микола, — з давньогрецької перекладається як "переможець народів".

Петро, — з давньогрецької мови перекладається як "скеля" або "камінь". 27 липня церквою вшановується священномученик і єпископ Критський Петро.

Степан, — грецьке ім’я, що буквально означає "корона", "діадема". 27 липня вшановується ієросхимонах Стефан Махрищський.

Теодор, Федір, — обидва імені походять від грецького Теодороса, що означає "подарований Богом" або "Божий дар".

Жіночі іменини 27 липня не відзначаються.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про хитрість, як легко, швидко та просто вивести плісняву та інші види забруднень з ванної кімнати.