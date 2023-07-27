Именины 27 июля: кто празднует День ангела сегодня

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В четверг, 27 июля, в 2023 году отмечается Международный день гамбургера, День шотландского виски, День острого хот-дога и крем-брюле, День сони. Также в этот день носители девяти имен празднуют свои Дни ангела.

Мужские именины 27 июля

Иван, Ян, — считают, что оба имени произошли от древнееврейского имени Йоханан, что переводится как "помилованный Богом". 27 июля почитается мученик Иоанн Мервский.

Ираклий, — с древнегреческого это имя переводится как "во славу Гере". Также это имя является грузинской версией имени Геракл.

Константин, — это имя появилось от латинского "constans", что значит "постоянный" или "стойкий".

Николай, — с древнегреческого переводится как "победитель народов".

Петр, — с древнегреческого языка переводится как "скала" или "камень". 27 июля церковью чтится священномученик и епископ Критский Петр.

Степан, — греческое имя, что дословно значит "корона", "диадема". 27 июля почитается иеросхимонах Стефан Махрищский.

Теодор, Федор, — оба имени произошли от греческого Теодорос, что значит "подарованный Богом" или "Божий дар".

Женские именины 27 июля не отмечаются.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал про хитрость, как легко, быстро и просто вывести плесень и другие виды загрязнений из ванной комнаты.