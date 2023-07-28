У кого День ангела 29 липня: жіночі та чоловічі іменини

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У суботу, 29 липня, 2023 року відзначається День Сил спеціальних операцій ЗСУ, Міжнародний день тигра. Також цього дня носії одразу 12 імен святкують свої Дні ангела.

Чоловічі іменини 29 липня

Іван, Ян, — обидва імені мають спільне давньоєврейське походження і перекладаються як "помилований Богом".

Павло, — це латинське ім’я, яке перекладається як "малий", "невеликий". 29 липня вшановується мученик Павло Кесарійський (Палестинський).

Петро, — з давньогрецької мови перекладається як "скеля" або "камінь".

Теодор, Федір, — споріднені давньогрецькі імена, які перекладаються як "Божий дар". 29 липня вшановується преподобномученик Феодор Нікітін.

Яків, — біблійне єврейське ім’я, яке буквально означає "той, що слідує за кимось".

Жіночі іменини 29 липня

Алевтина, — це давньогрецьке ім’я, яке за різними версіями може походити від слів "відбивати", "захищатися", "блукати", або ж означати "сильна", "здорова".

Валентина, — це ім’я походить від латинського слова "valeo", що перекладається як "сильна", "здорова". 29 липня вшановується мучениця Алевтина (Валентина) Кесарійська (Палестинська).

Юлія, Джулія, — ці два імені мають одне походження і давньогрецькою означають "хвиляста", "пухнаста", а з латинської можуть перекладатися як "липнева", "з роду Юлієв". 29 липня вшановується мучениця Іулія Карфагенська.

Мотрона, — це латинське ім’я, яке означає "матінка", "пані", "мати сім’ї".

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