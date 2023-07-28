У кого День ангела 29 июля: женские и мужские именины

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В субботу, 29 июля, в 2023 году отмечается День Сил специальных операций ВСУ, Международный день тигра. Также в этот день носители сразу 12 имен празднуют свои Дни ангела.

Мужские именины 29 июля

Иван, Ян, — оба имени имеют общее древнееврейское происхождение и переводятся как "помилованный Богом".

Павел, — это латинское имя, которое переводится как "малый", "небольшой". 29 июля почитается мученик Павел Кесарийский (Палестинский).

Петр, — с древнегреческого языка переводится как "скала" или "камень".

Теодор, Федор, — родственные древнегреческие имена, которые переводятся как "Божий дар". 29 июля чтится преподобномученик Феодор Никитин.

Яков, — библейское еврейское имя, которое буквально значит "следующий за кем-то".

Женские именины 29 июля

Алевтина, — это древнегреческое имя, которое по разным версиям может происходить от слов "отражать", "отбивать", "скитаться", или же значить "сильная", "здоровая".

Валентина, — это имя происходит от латинского слова "valeo", что переводится как "сильная", "здоровая". 29 июля почитается мученица Алевтина (Валентина) Кесарийская (Палестинская).

Юлия, Джулия, — эти два имени имеют одно происхождение и на древнегреческом значат "волнистая", "пушистая", а с латинского могут переводиться как "июльская", "из рода Юлиев". 29 июля чтится мученица Иулия Карфагенская.

Матрена, — это латинское имя, которое значит "матушка", "госпожа", "мать семьи".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал про лайфхак, с помощью которого можно так отстирать носки, чтобы они были как новенькие.