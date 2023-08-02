У кого День ангела 3 серпня: жіночі та чоловічі іменини

У більшості знайдеться, кого привітати з іменинами цього дня

У четвер, 3 серпня, у 2023 році відзначається День кавуна, День миття підлог. Також цього дня святкують свій День ангела носії одразу 11 імен.

Жіночі іменини 3 серпня

Анна (Ганна), — це ім’я походить від єврейського імені Ханна, яке перекладається як "благодать". 3 серпня вшановується княгиня Анна (в чернецтві Єфросинія) Кашинська.

Чоловічі іменини 3 серпня

Георгій, — грецьке ім’я, що означає "землероб".

Євген, — Ім’я грецького походження, яке перекладається як "шляхетний", "знатний".

Єгор — це народна форма імені "Георгій", яка давно вже стала самостійним ім’ям.

Іван, Ян, — обидва імені мають спільне давньоєврейське походження і перекладаються як "помилований Богом". 3 серпня вшановується преподобний Іоанн Палестинський.

Петро, — з давньогрецької мови перекладається як "скеля" або "камінь".

Роман, — за різними версіями це ім’я може перекладатися як "римський", "з Риму", або "сильний", "міцний".

Семен (Симон) — це дві форми одного єврейського імені "Шимон", яке означає "почутий Богом". 3 серпня вшановується Симеон Палестинський, Ємеський, Христа заради юродивий.

Теодор, Федір, — обидва імені походять від грецького Теодорос, що означає "подарований Богом" або "Божий дар".

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