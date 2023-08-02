У кого День ангела 3 августа: женские и мужские именины

У большинства найдется, кого поздравить с именинами в этот день

В четверг, 3 августа, в 2023 году отмечается День арбуза, День мытья полов. Также в этот день празднуют свой День ангела носители сразу 11 имен.

Женские именины 3 августа

Анна, — это имя происходит от еврейского имени Ханна, которое переводится как "благодать". 3 августа почитается княгиня Анна (в иночестве Ефросинья) Кашинская.

Мужские именины 3 августа

Георгий, — греческое имя, что значит "земледелец".

Евгений, — имя греческого происхождения, которое переводится как "благородный", "знатный".

Егор, — это народная форма имени "Георгий", которая давно уже стала самостоятельным именем.

Иван, Ян, — оба имени имеют общее древнееврейское происхождение и переводятся как "помилованный Богом". 3 августа почитается преподобный Иоанн Палестинский.

Петр, — с древнегреческого языка переводится как "скала" или "камень".

Роман, — по разным версиям это имя может переводиться как "римский", "из Рима", или же "сильный", "крепкий".

Семен (Симон), — это две формы одного еврейского имени "Шимон", которое значит "услышанный Богом". 3 августа почитается Симеон Палестинский, Емесский, Христа ради юродивый.

Теодор, Федор, — оба имени произошли от греческого Теодорос, что значит "подарованный Богом" или "Божий дар".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как с помощью копеечного средства быстро избавиться от неприятного запаха в шкафу.