Україну накривають 20-градусні морози: три корисні лайфхаки для пішоходів та водіїв

Потепління чекати не варто

В Україну прийшли обіцяні синоптиками морози, правда не в усі області — скувало кригою північ та схід України. Чернігів, Київ, Полтава, Суми, Дніпро – температура значно впала, місцями майже до -17.

Так, згідно з даними метеорологів, найхолодніше на Сумщині. Водночас погода приготувала й приємну частину – буде сонячно.

Погода в Україні 7 січня

Найближчими днями потепління не передбачається. Навпаки, мороз буде лише міцнішим. Морози захоплять північ, центр, південь та схід України. Тепло буде лише у західних областях. Морози в центральній частині будуть слабкішими.

Прогноз погоди на 8 січня.

Прогноз погоди на 9 січня.

Подбати про себе в морози можна кількома способами:

У західних областях України температура впаде до морозної трохи пізніше, у третій декаді січня. Зима загалом очікується затяжна, а весна — прохолодна.