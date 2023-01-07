Україну накривають 20-градусні морози: три корисні лайфхаки для пішоходів та водіїв
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Потепління чекати не варто
В Україну прийшли обіцяні синоптиками морози, правда не в усі області — скувало кригою північ та схід України. Чернігів, Київ, Полтава, Суми, Дніпро – температура значно впала, місцями майже до -17.
Так, згідно з даними метеорологів, найхолодніше на Сумщині. Водночас погода приготувала й приємну частину – буде сонячно.
Найближчими днями потепління не передбачається. Навпаки, мороз буде лише міцнішим. Морози захоплять північ, центр, південь та схід України. Тепло буде лише у західних областях. Морози в центральній частині будуть слабкішими.
Подбати про себе в морози можна кількома способами:
- У морози на вулицю потрібно виходити одягненими за погодою та не нехтувати аксесуарами: шапками, шарфами, рукавичками. Заздалегідь потрібно подбати про своїх тварин та будинок.
- Морозна погода несе із собою ожеледицю. він небезпечний як пішоходам, і автомобілістам. Варто знизити швидкість руху і уважно дивитися на всі боки. Не зайвими будуть і різні антиковзні пристрої та лайфхаки.
- За допомогою маленьких хитрощів можна полегшити морозний період для "залізного коня". Стануть в нагоді навіть такі незвичайні речі як котячий наповнювач і знання сторін світу. Це може допомогти вибратися із замету і уникнути сильної криги на вікнах.
У західних областях України температура впаде до морозної трохи пізніше, у третій декаді січня. Зима загалом очікується затяжна, а весна — прохолодна.