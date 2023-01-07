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Україну накривають 20-градусні морози: три корисні лайфхаки для пішоходів та водіїв

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
Зима заявила про свої права Новина оновлена 07 січня 2023, 09:37
Зима заявила про свої права. Фото Відкриті джерела

Потепління чекати не варто

В Україну прийшли обіцяні синоптиками морози, правда не в усі області — скувало кригою північ та схід України. Чернігів, Київ, Полтава, Суми, Дніпро – температура значно впала, місцями майже до -17.

Так, згідно з даними метеорологів, найхолодніше на Сумщині. Водночас погода приготувала й приємну частину – буде сонячно.

Погода в Україні 7 січня
Погода в Україні 7 січня

Найближчими днями потепління не передбачається. Навпаки, мороз буде лише міцнішим. Морози захоплять північ, центр, південь та схід України. Тепло буде лише у західних областях. Морози в центральній частині будуть слабкішими.

Прогноз погоди на 8 січня.
Прогноз погоди на 8 січня.
Прогноз погоди на 9 січня.
Прогноз погоди на 9 січня.

Подбати про себе в морози можна кількома способами:

  1. У морози на вулицю потрібно виходити одягненими за погодою та не нехтувати аксесуарами: шапками, шарфами, рукавичками. Заздалегідь потрібно подбати про своїх тварин та будинок.
  2. Морозна погода несе із собою ожеледицю. він небезпечний як пішоходам, і автомобілістам. Варто знизити швидкість руху і уважно дивитися на всі боки. Не зайвими будуть і різні антиковзні пристрої та лайфхаки.
  3. За допомогою маленьких хитрощів можна полегшити морозний період для "залізного коня". Стануть в нагоді навіть такі незвичайні речі як котячий наповнювач і знання сторін світу. Це може допомогти вибратися із замету і уникнути сильної криги на вікнах.

У західних областях України температура впаде до морозної трохи пізніше, у третій декаді січня. Зима загалом очікується затяжна, а весна — прохолодна.

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#Зима #Морози