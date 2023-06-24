Путін уже телефонує союзникам: дехто дав ясний натяк

путін шукає допомоги в союзників, але ті не поспішають

На тлі військового перевороту, який набирає обертів у росії, її президент Володимир Путін кинувся обдзвонювати лідерів країн-членів ОДКБ: він уже поговорив з лідерами Білорусі, Узбекистану та Казахстану. Однак Касим-Жомарт Токаєв явно не збирається допомагати диктатору.

Про дзвінки путіна олександру лукашенку, Шавкату Мірзійоєву і Касим-Жомарту Токаєву, повідомив його прес-секретар дмитро пєсков, пишуть росЗМІ.

"Президент поінформував своїх співрозмовників про ситуацію", — сказав він.

Президент Казахстану вже відреагував, давши зрозуміти путіну, що допомоги від нього не варто чекати.

"Касим-Жомарт Токаєв зазначив, що події, що відбуваються, — це внутрішня справа росії. Конституційний порядок і верховенство закону є неодмінною умовою підтримки правопорядку в країні. Це є основою безпеки суспільства і його успішного розвитку", — йдеться у повідомленні прес-служби президента Казахстану.

Решта глав держав поки не публікувала заяв після розмови з путіним.

Нагадаємо, увечері 23 червня пригожин звинуватив міноборони росії в ракетному ударі по табору "вагнерівців". Після цього він та його бойовики зайшли з окупованих територій України до рф, узявши під контроль військові об’єкти в Ростові та Воронежі. Пригожин вимагає видати їм сергія шойгу та валерія герасимова і впевнено просувається зі своїми бойовиками у бік Москви. "Вагнерівців" намагаються зупинити війська міноборони, по них б’ють авіацією. Вони відбиваються — збивають гелікоптери, збитий також літак.

Як повідомляв "Телеграф", путін зранку 24 червня звернувся до росіян, назвавши заколот пригожина ударом у спину та спробою розколоти суспільство. Він також звинуватив голову "вагнерівців" у зраді, а дії його найманців назвав "братовбивством" і вимагає припинити бунт.

Пригожин відповів диктатору відмовою, заявивши, що не збирається погоджуватися на його умови і продовжить розпочате.