Путин уже названивает союзникам: кое-кто дал ясный намек

путин ищет помощи у союзников, но те не торопятся

На фоне военного переворота, который набирает обороты в россии, ее президент владимир путин бросился обзванивать лидеров стран-членов ОДКБ: он уже поговорил с лидерами беларуси, Узбекистана и Казахстана. Однако Касым-Жомарт Токаев явно не собирается помогать диктатору.

О звонках путина александру лукашенко, Шавкату Мирзиееву и Касым-Жомарту Токаеву, сообщил его пресс-секретарь дмитрий песков, пишут росСМИ.

"Президент проинформировал своих собеседников о ситуации", — сказал он.

Президент Казахстана уже отреагировал, дав понять путину, что помощи от него ждать не стоит.

"Касым-Жомарт Токаев отметил, что происходящие события — это внутреннее дело россии. Конституционный порядок и верховенство закона являются непременным условием поддержания правопорядка в стране. Это является основой безопасности общества и его успешного развития", — говорится в сообщении пресс-службы президента Казахстана.

Остальные главы государств пока не публиковали заявлений после разговора с путиным.

Напомним, вечером 23 июня пригожин обвинил минобороны рф в ракетном ударе по лагерю "вагнеровцев". После этого он и его боевики зашли с оккупированных территорий Украины в россию, взяв под контроль военные объекты в Ростове и Воронеже. Пригожин требует выдать им сергея шойгу и валерия герасимова и уверенно продвигается со своими боевиками в сторону москвы. "Вагнеровцев" пытаются остановить войска минобороны, по ним бьют авиацией. Они в свою очередь отбиваются — сбивают вертолеты, сбит также самолет.

Как сообщал "Телеграф", путин с утра 24 июня обратился к россиянам, назвав мятеж пригожина ударом в спину и попыткой расколоть общество. Он также обвинил главу "вагнеровцев" в измене, а действия его наемников назвал "братоубийством" и потребовал прекратить бунт.

пригожин ответил диктатору отказом, заявив, что не собирается соглашаться на его условия и продолжит начатое.