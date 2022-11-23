ЧС-2022: розклад на 23 листопада

Вболівальники побачать чотири матчі

У середу, 23 листопада, на чемпіонаті світу з футболу буде зіграно чотири матчі. Свій шлях на мундіалі починають збірні з груп E і F. Днем раніше на мундіалі відбулася справжня сенсація: збірна Саудівської Аравії обіграла Аргентину.

Розклад дня

Середа, 23 листопада

12:00. Група F. Марокко – Хорватія

15:00. Група E. Німеччина – Японія

18:00. Група E. Іспанія – Коста-Ріка

21:00. Група F. Бельгія – Канада

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Нагадаємо, що герой матчу Катар-Еквадор підтримав Україну після нападу росії. Енер Валенсія сфотографувався у футболці "Шахтаря".

Раніше компанія BCA Research змоделювала перебіг чемпіонату світу з футболу. За її прогнозами мундіаль має виграти Аргентина. У фіналі аргентинці обіграють Португалію.

Богиня під ліжком, пес-детектив та викрадення у Ріо: це історія Кубка світу з футболу. Доля трофея настільки унікальна, що можна знімати серіал. Цікаво, що переможці мундіалів тепер мають можливість торкнутися Кубка світу лише в день фіналу, а у постійне володіння отримують позолочену бронзову копію.