Нідерланди – Еквадор: фахівці оцінили шанси команд

"Помаранчеві" близькі до виходу з групи

У п’ятницю, 25 листопада, на чемпіонаті світу з футболу в Катарі стартують матчі другого туру, зокрема збірна Нідерландів та команда Еквадору визначать лідера групи А.

Аналітики вважають європейську збірну фаворитом у цьому протистоянні. Про це повідомляє Парі-Матч.

На перемогу Нідерландів можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,76. Водночас тріумф Еквадору та нічия менш ймовірні — коефіцієнти 5,00 та 3,70 відповідно. Найімовірнішим результатом зустрічі є мінімальна перемога "господарів" з рахунком 1:0 (коефіцієнт 6,40), вважають букмекери.

Прогноз букмекерів на матч чемпіонату світу з футболу Нідерланди — Еквадор:

Парі-Матч: (перемога Нідерландів 1,76 — нічия 3,70 — перемога Еквадору 5,00)

Поєдинок між Нідерландами та Еквадором пройде в Ер-Райяні на Міжнародному стадіоні Халіфа (початок о 18:00 за київським часом). Цю зустріч можна буде переглянути у прямому ефірі в Україні по ТБ. В іншому матчі квартету А зіграють Катар та Сенегал, які розпочнуть свій матч трохи раніше.

Нагадаємо, у першому турі збірна Нідерландів не без проблем здолала команду Сенегалу (2:0), що дозволило "Помаранчевим" здобути важливі три очки. Команда Еквадору вщент рознесла господарку турніру (2:0), хоча рахунок повністю не відображає односторонній характер гри.

На сайті "Телеграф" доступні календар, відеоогляди та результати всіх матчів чемпіонату світу-2022, а також турнірні таблиці групового етапу мундіалю.