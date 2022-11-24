Нідерланди — Еквадор: коли початок і де дивитися матч ЧС-2022
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Лідери групи зіграють у матчі за 1-е місце
У п’ятницю, 25 листопада, на чемпіонаті світу з футболу в Катарі Нідерланди та Еквадор проведуть поєдинок другого туру.
Матч групи А Нідерланди — Еквадор можна буде подивитися у прямому ефірі в Україні на платформі megogo, suspilne.media, а також на регіональних каналах сусппльного телебачення ("Суспільне Київ", "Суспільне Чернівці" тощо). Цей поєдинок відбудеться у рамках шостого ігрового дня.
Гра Нідерланди — Еквадор відбудеться в Ер-Райяні (передмістя Дохи) на Міжнародному стадіоні Халіфа, початок — о 18:00 за київським часом. Ще один поєдинок у цьому квартеті Катар – Сенегал пройде трохи раніше (початок – о 15:00).
Зазначимо, у першому турі "Помаранчеві" у досить рівній грі з Сенегалом (2:0) зуміли здобути три очки, а ось південноамериканська команда без проблем переграла господарку турніру з рахунком 2:0. На сайті "Телеграф" доступні розклад та результати всіх матчів чемпіонату світу з футболу в Катарі, а також турнірні таблиці групового етапу мундіалю.
Раніше повідомлялося, чому на чемпіонаті світу судді компенсують чимало ігрового часу.