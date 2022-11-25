Аргентина — Мексика: прогноз на суперматч ЧС-2022

Мессі та Ко необхідно набирати очки

У суботу, 26 листопада, на чемпіонаті світу з футболу в Катарі буде зіграно один із центральних матчів другого туру групового етапу — Аргентина — Мексика.

Букмекери вважають збірну Аргентини беззаперечним фаворитом зустрічі. Про це повідомляє Парі-Матч.

На думку фахівців, на успіх Аргентини можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,55. Водночас перемога Мексики та нічия малоймовірна — 6,80 та 4,10 відповідно. Аналітики вважають, що зустріч, найімовірніше, завершиться перемогою "Біло-голубих" з рахунком 1:0 (коефіцієнт 6,30).

Прогноз букмекерів на матч чемпіонату світу з футболу Аргентина — Мексика:

Парі-Матч: (перемога Аргентини 1,55 — нічия 4,10 — перемога Мексики 6,80)

Поєдинок другого туру групи С Аргентина — Мексика відбудеться в Ед-Дайяні на стадіоні "Лусаїл Айконік", початок — о 21:00 за київським часом. Цю зустріч покажуть по ТБ в Україні безкоштовно. Саудівська Аравія та Польща, які також виступають у квартеті С, свій поєдинок 2-го туру проведуть трохи раніше (початок о 15:00).

Нагадаємо, Аргентина на старті ЧС-2022 примудрилася програти Саудівській Аравії (1:2), а мексиканці дали бій полякам (0:0).