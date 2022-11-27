Південна Корея – Гана: букмекери дали неоднозначний прогноз на матч ЧС-2022

Африканська команда перебуває на межі вильоту

У понеділок, 28 листопада, на Кубку світу з футболу у Катарі зустрінуться представники групи H Південна Корея та Гана.

Букмекери не зуміли виділити явного фаворита у цьому протистоянні, проте невелику перевагу віддали команді з Азії. Про це повідомляє Парі-Матч.

На успіх Південної Кореї фахівці пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 2,55, перемога Гани та нічия менш ймовірні та оцінюються коефіцієнтами 3,15 та 3,20. На думку букмекерів, зустріч, найімовірніше, завершиться з рахунком 1:1 (коефіцієнт 6,30).

Прогноз букмекерів на матч чемпіонату світу з футболу Південна Корея — Гана:

Парі-Матч: (перемога Південної Кореї 2,55 — нічия 3,20 — перемога Гани 3,15)

Матч другого туру групового раунду ЧС-2022 пройде у Досі на стадіоні "Едьюкейшн сіті", початок поєдинку — о 15:00 за київським часом. Цю зустріч покажуть в Україні по ТБ безкоштовно. Фаворити групи Уругвай та Португалія свій поєдинок другого туру розпочнуть пізніше.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що збірна Гани мінімально поступилася Португалії (2:3) у першому турі ЧС-2022, а ось Південна Корея дала бій уругвайцям (0:0).