Австралія — Данія: букмекери визначили фаворита матчу ЧС-2022

Фахівці не на боці австралійців

У середу, 30 листопада, Австралія та Данія розпочнуть програму матчів 11 ігрового дня на чемпіонаті світу з футболу у Катарі.

На думку аналітиків, данська збірна є беззаперечним фаворитом зустрічі. Про це повідомляється Парі-Матч.

Фахівці пропонують зробити ставку на тріумф данців із коефіцієнтом 1,53. Водночас успіх австралійців та нічия менш ймовірні – коефіцієнти 6,70 та 4,50 відповідно.

Прогноз букмекерів на матч чемпіонату світу з футболу Австралія — Данія:

Парі-Матч: (перемога Австралії 6,70 — нічия 4,50 — перемога Данії 1,53)

Матч 3-го туру в групі D Австралія — Данія пройде в катарській Аль-Вакрі на стадіоні "Аль-Джануб", початок поєдинку — о 17:00 за київським часом. До речі, ця зустріч буде доступною для перегляду в Україні. У паралельній грі зустрінуться збірні Франції та Тунісу.

Нагадаємо, на старті мундіалю Австралія розгромно поступилася Франції, пропустивши 4 м’ячі (1:4), а Данія та Туніс розійшлися миром без голів (0:0). Потім данці програли чинним чемпіонам світу з рахунком 1:2, а австралійці зуміли взяти три очки у битві проти африканців (1:0). З іншими результатами ЧС-2022 можна ознайомитись у нас на сайті.