Австралия — Дания: букмекеры определили фаворита матча ЧМ-2022

Специалисты не на стороне австралийцев

В среду, 30 ноября, Австралия и Дания начнут программу матчей 11 игрового дня на чемпионате мира по футболу в Катаре.

По мнению аналитиков, датская сборная является безоговорочным фаворитом встречи. Об этом сообщается Пари-Матч.

Специалисты предлагают сделать ставку на триумф датчан с коэффициентом 1,53. В то же время успех австралийцев и ничья менее вероятны — коэффициенты 6,70 и 4,50 соответственно.

Прогноз букмекеров на матч чемпионата мира по футболу Австралия — Дания:

Пари-Матч: (победа Австралии 6,70 — ничья 4,50 — победа Дании 1,53)

Матч 3-го тура в группе D Австралия — Дания пройдет в катарской Аль-Вакре на стадионе "Аль-Джануб", начало поединка — в 17:00 по киевскому времени. К слову, эта встреча будет доступна для просмотра в Украине. В параллельной игре встретятся сборные Франции и Туниса.

Напомним, на старте мундиаля Австралия разгромно уступила Франции, пропустив 4 мяча (1:4), а Дания и Тунис разошлись миром без голов (0:0). Затем датчане проиграли действующим чемпионам мира со счетом 1:2, а австралийцы сумели взять три очка в битве против африканцев (1:0). С другими результатами ЧМ-2022 можно ознакомиться у нас на сайте.