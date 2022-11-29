Туніс — Франція: букмекери оцінили шанси команд у матчі ЧС-2022

Французи фактично виграли групу

У середу, 30 листопада, на чемпіонаті світу з футболу в Катарі відбудеться 11-й ігровий день, в рамках якого свої матчі проведуть представники групи D, зокрема Франція та Туніс.

На думку фахівців, "триколірні" зобов’язані перемагати африканців. Про це повідомляє Парі-Матч.

Аналітики пропонують зробити ставку на тріумф чинних чемпіонів світу з коефіцієнтом 1,44. Водночас нічийний результат та перемога африканської команди малоймовірні – коефіцієнти 4,70 та 8,70 відповідно.

Прогноз букмекерів на матч чемпіонату світу з футболу Туніс — Франція:

Парі-Матч: (перемога Тунісу 8,70 — нічия 4,70 — перемога Франції 1,44)

Гра 3-го туру групового раунду ЧС-2022 Туніс — Франція відбудеться в Досі на стадіоні "Едьюкейшн сіті", початок поєдинку — о 17:00 за київським часом. Цю зустріч можна буде переглянути в Україні в режимі онлайн безкоштовно. У паралельному матчі зіграють Австралія та Данія.

Нагадаємо, у стартовому турі ЧС Франція здобула вольову розргомну перемогу над Австралією з рахунком 4:1, а Данія та Туніс розписали мирову без голів (0:0). У другому турі французи мінімально здолали данців (2:1), а тунісці примудрилися програти австралійцям (0:1). З іншими результатами ЧС-2022 можна ознайомитись у нас на сайті.