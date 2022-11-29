Тунис - Франция: букмекеры оценили шансы команд в матче ЧМ-2022

Французы фактически выиграли группу

В среду, 30 ноября, на чемпионате мира по футболу в Катаре состоится 11-й игровой день в рамках которого свои матчи проведут представители группы D, в частности Франция и Тунис.

По мнению специалистов, "Трехцветные" обязаны побеждать африканцев. Об этом сообщает Пари-Матч.

Аналитики предлагают сделать ставку на триумф действующих чемпионов мира с коэффициентом 1,44. В то же время ничейный исход и победа африканской команды маловероятны — коэффициенты 4,70 и 8,70 соответственно.

Прогноз букмекеров на матч чемпионата мира по футболу Тунис — Франция:

Пари-Матч: (победа Туниса 8,70 — ничья 4,70 — победа Франции 1,44)

Игра 3-го тура группового раунда ЧМ-2022 Тунис — Франция состоится в Дохе на стадионе "Эдьюкейшн сити", начало поединка — в 17:00 по киевскому времени. Эту встречу можно будет посмотреть в Украине в режиме онлайн бесплатно. В параллельном матче сыграют Австралия и Дания.

Напомним, в стартовом туре ЧМ Франция добыла волевую разргомную победу над Австралией со счетом 4:1, а Дания и Тунис расписали мировую без голов (0:0). Во втором туре французы минимально одолели датчан (2:1), а тунисцы умудрились проиграть австралийцам (0:1). С другими результатами ЧМ-2022 можно ознакомиться у нас на сайте.