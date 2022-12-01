Японія — Іспанія: прогноз на матч ЧС-2022

Фахівці не вірять у команду Японії

У четвер, 1 грудня, на чемпіонаті світу з футболу в Катарі відбудуться вирішальні матчі групового етапу в квартеті Е, зокрема японці спробують взяти очки у грі з іспанцями.

Букмекери вважають команду Іспанії беззаперечним фаворитом зустрічі. Про це повідомляє Парі-Матч.

На тріумф Іспанії можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,40. Водночас перемога японців та нічия малоймовірні — коефіцієнти 9,10 та 5,00 відповідно.

Прогноз букмекерів на матч чемпіонату світу з футболу Японія — Іспанія:

Парі-Матч: (перемога Японії 9,10 — нічия 5,00 — перемога Іспанії 1,40)

Матч 3-го туру в групі Е Японія — Іспанія відбудеться в Ар-Райяні на Міжнародному стадіоні Халіфа, початок поєдинку — о 21:00 за київським часом. Цю гру можна буде переглянути в Україні. У паралельній зустрічі зіграють Німеччина та Коста-Ріка. Усі чотири збірні претендують на вихід до плей-офф.

Нагадаємо, на старті чемпіонату світу в Катарі Іспанія з рекордним рахунком розгромила Коста-Ріку (7:0), а Японія сенсаційно перемогла Німеччину (2:1). У другому турі "Фурія Роха" та "Німецька машина" розписали мирову (1:1), а "Самураї" примудрилися програти костаріканцям (0:1).