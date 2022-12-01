Япония - Испания: прогноз на матч ЧМ-2022

Специалисты не верят в команду Японии

В четверг, 1 декабря, на чемпионате мира по футболу в Катаре пройдут решающие матчи группового этапа в квартете Е, в частности японцы попробуют взять очки в игре с испанцами.

Букмекеры считают команду Испании бесспорным фаворитом встречи. Об этом сообщает Пари-Матч.

На триумф Испании можно сделать ставку с коэффициентом 1,40. В тож время победа японцев и ничья маловероятны — коэффициенты 9,10 и 5,00 соответственно.

Прогноз букмекеров на матч чемпионата мира по футболу Япония — Испания:

Пари-Матч: (победа Японии 9,10 — ничья 5,00 — победа Испании 1,40)

Матч 3-го тура в группе Е Япония — Испания состоится в Ар-Райяне на Международном стадионе Халифа, начало поединка — в 21:00 по киевскому времени. Эту игру можно будет посмотреть в Украине. В параллельной встрече сыграют Германия и Коста-Рика. Все четыре сборные претендуют на выход в плей-офф.

Напомним, на старте чемпионата мира в Катаре Испания с рекордным счетом разгромила Коста-Рику (7:0), а Япония сенсационно победила Германию (2:1). Во втором туре "Фурия Роха" и "Немецкая машина" расписали мировую (1:1), а "Самураи" умудрились проиграть костариканцам (0:1).