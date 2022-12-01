Корея — Португалія: букмекери не вірять у "Азійських тигрів"

"Європейські бразильці" вже практично вирішили всі питання у групі

У п’ятницю, 2 грудня, на чемпіонаті світу з футболу в Катарі стане відомий володар заповітної путівки у 1/8 фіналу з групи H. В одному з протистоянь зустрінуться команди Південної Кореї та Португалії.

Букмекери вважають, що португальці, найімовірніше, виграють цей поєдинок. Про це повідомляє Парі-Матч.

На перемогу Португалії можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,83, успіх "Азійських тигрів" (прізвисько корейської збірної, — Ред.) та нічию фахівці дають коефіцієнти 4,30 та 4,00 відповідно.

Прогноз букмекерів на матч чемпіонату світу з футболу Корея — Португалія::

Парі-Матч: (перемога Південної Кореї 4,30 — нічия 4,00 — перемога Португалії 1,83)

Матч пройде в Досі на стадіоні "Едьюкейшн сіті", початок поєдинку — о 17:00 за київським часом. За ходом цієї зустрічі можна буде стежити онлайн. В іншому матчі квартету H зустрінуться Уругвай та Гана. Португальці вже вийшли у 1/8 фіналу ЧС-2022, уругвайці, корейці та представники Гани змагатимуться за останню путівку у плей-офф.

Нагадаємо, на старті мундіалю Португалія виявилася сильнішою за Гану (3:2), а Південна Корея та Уругвай поділили очки (0:0). У другому турі "Азійські тигри" зазнали поразки від "Чорних зірок" (2:3), а "Команда обраних" переграла уругвайців (2:0).