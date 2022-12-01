Корея - Португалия: букмекеры не верят в "Азиатских тигров"

"Европейские бразильцы" уже практически решили все вопросы в группе

В пятницу, 2 декабря, на чемпионате мира по футболу в Катаре станет известен обладатель заветной путевки в 1/8 финала из группы H. В одном из противостояний встретятся команды Южной Кореи и Португалии.

Букмекеры считают, что португальцы, вероятнее всего, выиграют данный поединок. Об этом сообщает Пари-Матч.

На победу Португалии можно сделать ставку с коэффициентом 1,83, успех "Азиатских тигров" (прозвище корейской сборной, — Ред.) и ничью специалисты дают коэффициенты 4,30 и 4,00 соответственно.

Прогноз букмекеров на матч чемпионата мира по футболу Корея — Португалия::

Пари-Матч: (победа Южной Кореи 4,30 — ничья 4,00 — победа Португалии 1,83)

Матч пройдет в Дохе на стадионе "Эдьюкейшн сити", начало поединка — в 17:00 по киевскому времени. За ходом этой встречи можно будет следить онлайн. В другом матче квартета H встретятся Уругвай и Гана. Португальцы уже вышли в 1/8 финала ЧМ-2022, уругвайцы, корейцы и представители Ганы сразятся за последнюю путевку в плей-офф.

Напомним, на старте мундиаля Португалия оказалась сильнее Ганы (3:2), а Южная Корея и Уругвай поделили очки (0:0). Во втором туре "Азиатские тигры" потерпели поражение от "Черных звезд" (2:3), а "Команда избранных" переиграла уругвайцев (2:0).