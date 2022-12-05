Марокко — Іспанія: де і коли дивитись матч 1/8 ЧС-2022

Іспанці спробують обіграти марокканців на мундіалі у Катарі

У вівторок, 6 грудня, відбудуться останні матчі 1/8 фіналу на чемпіонаті світу з футболу в Катарі, зокрема Марокко зіграє з Іспанією. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Марокко — Іспанія.

Гра 1/8 фіналу Марокко — Іспанія буде доступна для перегляду в прямому ефірі в Україні на платформі megogo, suspilne.media та на регіональних каналах суспільного телебачення ("Суспільне Київ", "Суспільне Чернівці" тощо). В іншому матчі ігрового дня зіграють португальці та швейцарці.

Матч першого раунду плей-офф Марокко — Іспанія відбудеться в Досі на стадіоні "Едьюкейшн сіті", початок зустрічі — о 17:00 за київським часом. Переможець цієї гри в 1/4 фіналу ЧС-2022 зіграє або з Португалією, або зі Швейцарією.

Нагадаємо, у першому турі мундіалю в Катарі Марокко зіграло внічию з Хорватією (0:0), після чого "Атлаські леви" переграли Бельгію (2:0) та перемогли Канаду (2:1).

На старті Мундіалю Іспанія розгромила Коста-Ріку, забивши сім м’ячів (7:0), потім "Фурія Роха" втратила перемогу над німцями (1:1), після чого сенсаційно поступилася Японії (1:2).